Dieven gps-systemen gepakt in Varsseveld

Twee mannen die worden verdacht van het stelen van gps-systemen van boeren, zijn vorige week opgepakt in Varsseveld. Dat meldt de politie woensdag. De mannen van 23 en 24 jaar oud werden aangehouden met inbrekersspullen op zak.

Uit het onderzoek bleek al snel dat de mannen vijf gps-systemen met een totale waarde van 50.000 euro hebben gestolen bij een boerenbedrijf. De boeren gebruiken bijvoorbeeld gps in landbouwmachines om tot in de centimeter nauwkeurig in de grond te zaaien. De twee mannen werden herkend op beelden van de bewakingscamera. Volgens de politie zijn de mannen recent ook in Noord-Holland en Noord-Brabant geweest, waar ze mogelijk ook gps-systemen hebben gestolen.

Sinds april 2019 wordt er steeds vaker aangifte gedaan van het stelen van dergelijke gps-systemen bij boerenbedrijven. De totale schade loopt volgens de politie al in de miljoenen. Volgens de politiewoordvoerder slaan de dieven door het hele land toe. „De aangiftes zijn gestopt sinds deze aanhoudingen, maar wij gaan ervan uit dat de groep mobiele bandieten veel groter is.”