‘Diertransport gaat tijdens hitte gewoon door’

Het transport van varkens naar de slacht gaat ook tijdens het hitterecord van bijna 40 graden gewoon door. Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights bracht donderdag beelden van de aanvoer van varkens bij een slachterij van Vion in Boxtel naar buiten. Daarop is te zien hoe de dieren woensdag schuimbekkend naar adem happen.

„Bij 37 graden in de schaduw en meer dan 50 in de zon reden de vrachtwagens, onder toeziend oog van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA, ook na 12.00 uur nog gewoon de poort van het varkensslachthuis binnen. Wat is een hitteprotocol waard als er ook rond het middaguur van de warmste dag ooit nog varkens op de weg zitten?”, vraagt Erwin Vermeulen, campagneleider bij Animal Rights zich af.

„Wij houden ons netjes aan de regels”, reageert een woordvoerster van Vion. „Donderdagmiddag zijn we dicht, dan is het te heet. Bij 35 graden mag er niet meer vervoerd worden, de vrachtwagens die nog bij ons staan handelen we af.”

Een woordvoerder van de NVWA kon donderdagochtend nog niet zeggen of er handhavend is opgetreden.

Tijdens de hittegolf van een maand geleden deelden controleurs van de NVWA boetes uit aan verschillende veetransporteurs die het hitteplan met voeten traden. „Dit lijkt geen afschrikkende werking te hebben gehad”, stelt Vermeulen.

Eerder deze week kwamen bij een veeteeltbedrijf in het Zuid-Hollandse Middelharnis honderden varkens om. Het uitvallen van de ventilatie in combinatie met de hoge temperatuur was de dieren fataal geworden. De Partij voor de Dieren gaat Kamervragen stellen over deze kwestie, heeft de partij laten weten.