Dierentuin Wildlands in Emmen gaat op 25 mei weer open. Het park heeft toestemming gekregen van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen om weer gasten te ontvangen.

Voor de officiële heropening organiseert het dierenpark testdagen, onder andere met abonnementhouders, want een bezoek aan Wildlands vergt wel enig aanpassingsvermogen van bezoekers. Samen met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is het protocol Veilig Samen Uit vastgesteld. Dit protocol gaat over instructies aan bezoekers over onder andere hygiënemaatregelen en het 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere gezinnen die het park bezoeken.

Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen laat de dierentuin minder gasten toe en gaat de verkoop van tickets uitsluitend online. „We zijn blij dat we de deuren weer mogen openen. Iedereen heeft nu meer dan ooit dagrecreatie nodig na weken thuis te zijn geweest. Maar we blijven ons bewust van de bijzondere omstandigheden waaronder dit gebeurt”, zegt directeur Erik van Engelen van Wildlands Adventure Zoo Emmen.