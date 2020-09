Dierenrechtenorganisaties weer naar rechter voor vliegveld Eelde

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life stappen opnieuw naar de rechter voor het afschieten van dieren rondom Groningen Airport Eelde. Het besluit van de provincie Drenthe om verschillende vogel- en diersoorten preventief te schieten voor de vliegveiligheid, is volgens de organisaties niet genoeg onderbouwd.

In februari dit jaar stelde de rechtbank Groningen de organisaties gedeeltelijk in het gelijk. De provincie Drenthe had aanvankelijk toestemming om 41 vogelsoorten en 26 andere diersoorten te doden. Op die lijst stonden onder andere kraaien, meeuwen, verwilderde katten en reeën, maar ook enkele zeldzame soorten zoals de zomertortel en de zilverreiger. De rechter oordeelde dat de onderbouwing verbeterd moest worden en dat de provincie 20 soorten van de lijst zou schrappen.

In de ogen van de dierenrechtenorganisaties staan er nu nog steeds te veel dieren op de lijst. „De provincie moet aannemelijk maken dat deze dieren daadwerkelijk een gevaar vormen voor de vliegveiligheid”, zegt Fauna4Life. „En dat doen ze opnieuw te weinig.”

De luchthaven heeft vogelwachters in dienst die vogels verjagen. Lukt dat niet, dan mogen ze worden gevangen en vrijgelaten of desnoods worden gedood. „Bijna alles wat leeft, krijgt op Groningen Airport Eelde de kogel. Zelfs op Schiphol worden niet zoveel diersoorten afgeschoten.”

In 2019 werden er in totaal 85 dieren doodgeschoten rondom het vliegveld, blijkt uit de beslissing op het bezwaar van de rechtbank. Er werden dat jaar binnen het luchthaventerrein 8208 dieren geteld.