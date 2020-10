Dierenrechtenorganisatie wil slacht konikpaarden tegenhouden

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is vrijdag naar de rechter gestapt om de slacht van konikpaarden uit de Oostvaardersplassen tegen te houden. De organisatie wil dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de slacht onmiddellijk laat stilleggen in afwachting van een uitspraak over de rechtmatigheid van de werkwijze van Staatsbosbeheer, zegt een woordvoerder.

Het CBb bestudeert de kwestie, zegt een woordvoerster. Het is nog niet duidelijk of er vrijdag maatregelen worden genomen.

Staatsbosbeheer is deze week begonnen met de slacht van 150 konikpaarden en gaat daar volgende week mee verder. In het natuurgebied is ruimte voor ongeveer 1100 grote grazers en er lopen nu te veel herten, runderen en paarden rond, volgens de dienst. Er is gezocht naar een andere plek voor de paarden, maar dat is niet gelukt. Daarom worden de dieren afgemaakt. Geschikt vlees wordt aangeboden voor consumptie. Om de paarden te mogen vervoeren hebben de dieren een chip en een paspoort nodig. Dat krijgen ze in de vangwei in de Oostvaardersplassen.

Animal Rights maakt bezwaar tegen het verstrekken van de paspoorten. Volgens de organisatie is het in strijd met artikel 12 van de Europese Verordening paardenpaspoort om dergelijke documenten te verstrekken aan dieren die ouder zijn dan 12 maanden. Aangezien de paarden volgens Staatsbosbeheer spontaan in de vangwei zijn gelopen, valt niet uit te maken hoe oud elk dier is, meent de organisatie. „Het is een heel onzorgvuldig proces. Staatsbosbeheer gebruikt een trucje om zich van overtollige dieren te ontdoen”, zegt campagneleider Erwin Vermeulen.