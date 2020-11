Dierenorganisaties willen onderzoek naar doodschieten chimpansees

Dierenrechtenorganisaties willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de noodzaak om twee chimpansees in DierenPark Amersfoort dood te schieten. De dieren werden dinsdagochtend doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf.

Volgens onder meer Comité Dierennoodhulp en Animal Earth heeft het dierenpark de wet overtreden door niet eerst te trachten met andere middelen de chimpansees terug in hun verblijf te krijgen. Maar volgens DierenPark Amersfoort zou verdoven van de twee ontsnapte chimpansees te lang hebben geduurd. Gezien het gedrag en de behendigheid van beide apen was er geen andere optie dan de dieren dood te schieten, liet het park eerder weten.

De dierenorganisaties willen ook dat de politiek een fokverbod instelt voor dierentuinen. „Dieren levenslang opsluiten als bezienswaardigheid past niet meer in deze tijd. Op deze manier brengen we onze kinderen juist het verkeerde bij: een respectloze houding ten opzichte van een ander dier. Een dier is namelijk geen attractie of vermaaksartikel dat we om die reden gevangen mogen houden”, stellen de organisaties.

Comité Dierennoodhulp heeft samen met Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft een brandbrief gestuurd naar de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voorval in Amersfoort.