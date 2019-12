Dierenorganisaties richten pijlen op Subway

Twintig dierenbeschermingsorganisaties hebben hun pijlen gericht op broodjesketen Subway. Ze zijn een campagne gestart om de fastfoodketen te laten stoppen met het serveren van plofkippen.

„Subway belooft haar klanten dat haar eten van hoge kwaliteit is en duurzaam geproduceerd is volgens hoge ethische standaarden. Het tegenovergestelde is het geval. De vleeskuikens die op het menu van Subway staan, hebben onder ondraaglijke condities moeten leven en sterven”, zegt Een Dier Een Vriend, een van de initiatiefnemers. De dierenwelzijnsorganisaties willen dat Subway „de hoogst mogelijke welzijnsnormen” voor kippen gaat hanteren.

De organisaties gaan onder meer acties organiseren tegen de keten op sociale media, die kunnen worden gevolgd via de hashtag #SubwayEatCruelty. Vanaf maandag zullen volgens de dierenwelzijnsorganisaties duizenden activisten over de hele wereld een week lang meedoen aan protesten bij verschillende locaties van Subway. Volgende week donderdag voeren de activisten actie bij het hoofdkantoor van Subway in Amsterdam. Ze gaan daar met een spandoek en een kippenpak staan, aldus een woordvoerder van Een Dier Een Vriend.