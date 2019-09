Dierenorganisaties eisen verbod ‘ganskoppen’

Nadat dierenorganisaties een verbod eisten op het oud-Nederlands spel zwientie tikken, richten zij hun pijlen nu ook op Belgische (lokale) volkstradities als haanslaan, ganskoppen en gansrijden.

Negen Nederlandse en Belgische dierenbelangenorganisaties, waaronder Comité Dierennoodhulp, Animal Rights en Een Dier Een Vriend, hebben gezamenlijk een brief gestuurd hierover aan de Belgische minister van dierenwelzijn Ben Weyts. Ze eisen dat de spelletjes, „waarbij dierenmishandeling centraal staat”, onmiddellijk worden gestopt.

Bij het haanslaan in Riemst worden ongehuwde vrouwen geblinddoekt waarna zij met een zwaard het hoofd van een speciaal hiervoor gedode haan moeten slaan. Bij het ganskoppen in Voeren gebeurt hetzelfde, maar dan met een gans. In verschillende Antwerpse polderdorpen wordt volgens de dierenorganisaties het gansrijden gespeeld, waarbij het hoofd van een gedode gans wordt afgeslagen door ruiters.

Dierenrechtenorganisaties probeerden vorige maand al om het spelletje zwientie tikken, waarbij deelnemers geblinddoekt zo snel mogelijk een varken in een modderpoel moeten aantikken, niet door te laten gaan.