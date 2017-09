„Dierenmishandeling slachthuis wordt beloond”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is zwaar teleurgesteld dat het ‘gruwelslachthuis’ in het Belgische Tielt mag uitbreiden. „De hoofdverantwoordelijken voor de zware mishandeling van varkens in het slachthuis Tielt zijn nog altijd niet gestraft. Zij worden nu beloond met een fikse uitbreiding. Opnieuw prevaleert het economisch gewin boven het welzijn en de rechten van dieren”, zegt Robert Molenaar, directeur van de organisatie.

Woensdagavond werd bekend dat het slachthuis voortaan 2,5 miljoen varkens per jaar mag slachten van de Belgische autoriteiten. Dat was 1,5 miljoen. Eerder dit jaar moest de vestiging van de Debra Group een maand dicht nadat Animal Rights er met undercovercamera’s schokkende beelden van dierenmishandeling aan het licht had gebracht.

De varkens daar werden onder meer geschopt, geslagen en bij volle bewustzijn verdronken in een heetwaterbad. Het bedrijf kreeg na het invoeren van allerlei maatregelen een tweede kans en heropende in april.