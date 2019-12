Dierenleed gefilmd bij konijnenfokkers

Animal Rights heeft dinsdag, een paar weken voor Kerstmis, beelden naar buiten gebracht van misstanden bij konijnenfokkers. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is er gefilmd bij negen konijnenhouders in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.

Te zien is hoe de dieren op elkaar zitten gepropt in kleine kooien met gaas als bodem. „Deze kooien zijn alleen te vergelijken met de inmiddels verboden legbatterijen voor hennen”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

De dierenactivisten troffen bij bijna alle fokkers dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Ook is te zien dat konijnen verwondingen hebben aan hun pootjes en dat oren zijn beschadigd of helemaal ontbreken. Sommige konijnen hebben een verlamd achterlijf, vervormde poten en een scheve nek. De oorzaak daarvan kan volgens Vermeulen zijn dat de konijnen bacteriële infecties of parasieten hebben opgelopen.

In Nederland worden ieder jaar grofweg 1,5 miljoen konijnen geslacht. Het gros van de konijnen is bestemd voor export naar het buitenland. De dieren worden tien tot elf weken oud.

Animal Rights deed het onderzoek samen met de organisatie Konijn in Nood. De organisaties sturen de beelden naar de NVWA en hopen op politieke actie. „We hopen op een verbod vergelijkbaar met de nertsenhouderij. Dit is een kleine sector met nauwelijks economische waarde. Het konijn is niet op een fatsoenlijke manier te houden”, zegt Vermeulen.