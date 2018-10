Dierendag als verwendag nog steeds populair

De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930. Nu 88 jaar later leeft de dag voor het dier nog steeds. „Het is nog altijd een ding”, zegt voorzitter Joost de Jongh van Dibevo, de brancheorganisatie voor de dierenspeciaalzaak.

De datum van 4 oktober is niet toevallig gekozen. Het is de gedenkdag van Franciscus van Assisi. De heilige staat bekend om zijn grote respect voor al het leven, maar dat van dieren in het bijzonder. Volgens de legende kon de heilige zelfs met dieren praten.

Werelddierendag leek de afgelopen jaren gekaapt door dierenactivisten en clubs van vegetariërs en veganisten. Zo bombardeerde Wakker Dier 4 oktober tot Eet Geen Dieren Dag.

„Het zij zo zegt De Jongh. ,,Dierendag is vooral een verwendag voor het huisdier, een dag waarop we ons focussen op het dier. En dat is bij onze retailers goed te merken. Ze springen er elk jaar op in en elk jaar stijgen de omzetten rond deze dag.” De klanten kopen meestal een extraatje voor hun dier. Van een kluif voor de hond, tot verse vis voor de kat en een extra worteltje voor het konijn.

De Dierenbescherming grijpt de dag aan om aandacht te vestigen op dieren in de asiels. „We voeren ,,campagne voor de dieren die geen dierendag kennen. Dit zijn de dieren die worden verwaarloosd, mishandeld of gedumpt”, aldus de organisatie.

Nederland telt naar schatting 35 miljoen huisdieren, waarvan 2,6 miljoen katten en 1,5 miljoen honden. Per huisdier geeft de Nederlander rond de 550 euro uit aan voeding en verzorging. In totaal wordt hieraan jaarlijks 2 miljard euro besteed. Bij Dibevo zijn 1400 speciaalzaken aangesloten, uiteenlopend van dierenwinkels tot trimsalons en dierenpensions.