Dierenbescherming niet eens met adviezen

De Dierenbescherming en de Partij voor de Dieren kunnen zich niet vinden in het advies voor de toekomst van de Oostvaardersplassen. Het afschieten en weghalen van gezonde edelherten, runderen en paarden in het gebied vindt de Dierenbescherming een veel te grove ingreep in de kuddes wilde dieren. De Partij voor de Dieren (PvdD) neemt afstand van dit „wrede, dieronvriendelijke advies”.

Volgens de partij wil Van Geel de jacht openen op 1160 gezonde grote grazers en krijgen ook pasgeboren jongen de kogel. „Niet de meest diervriendelijke mogelijkheid waar deskundigen al jaren om vragen”, aldus Tweede Kamerlid Femke Merel Arissen. Volgens haar is „dit is het ergste scenario” waar de commissie mee had kunnen komen. „Er wordt van dit waardevolle natuurgebied een ordinaire schiettent gemaakt, een dierentuin en een pretpark. Dit heeft helemaal niets met dierenwelzijn te maken, maar dient enkel het plezier van de jagers en de toeristen”.

De commissie-Van Geel raadt aan om het moerasgebied te vergroten en de randgebieden af te sluiten voor de grote grazers. „Het gevolg hiervan is dat het leefgebied van de dieren drastisch verkleind wordt. Hierdoor zal het welzijn van de dieren alleen maar verder aangetast worden in plaats van verbeterd”, stellen de dierenbeschermers in een eerste reactie. De PvdD wil onder meer dat de dieren een vrije doorgang naar de Veluwe krijgen zodat ze door een groter gebied kunnen trekken. Ook de Dierenbescherming vindt dat de grote grazers het in het natuurgebied meer leefruimte moeten krijgen, bijvoorbeeld door ook de bosgebieden rond de Oostvaardersplassen voor ze open te stellen.