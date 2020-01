Dierenbeschermers halen 58 katten uit vervuild huis

Dierenbeschermers hebben vorige week in een huis in Katwijk 58 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden met hun baasje in een zwaar vervuild huis, tussen de uitwerpselen waar ook het eten en drinken stond. De Dierenbescherming spreekt van „erbarmelijke omstandigheden”.

De wijkagent kwam de situatie op het spoor na een tip. De Dierenbescherming meldt dat de katten verspreid zaten over drie kamers. In het huis verbleven ook een hond en een vogel. Ook de hond was er niet erg goed aan toe. De hond en vogel mag de eigenaar bij zich houden, mits hij met de hond naar de dierenarts gaat.

De katten zijn allemaal met spoed uit het huis weggehaald en ergens anders ondergebracht. De woning wordt schoongemaakt; de bewoner krijgt hulp.