„Dieren Oostvaardersplassen lijden onnodig”

In natuurgebied de Oostvaardersplassen is sprake van een onacceptabele situatie als het gaat om het dierenwelzijn van grote grazers. Tot die conclusie komt de Dierenbescherming na een bezoek met deskundigen aan het gebied na de vorstperiode van eind februari. Verzwakte dieren zouden niet tijdig uit hun lijden zijn verlost, terwijl dat volgens het beheerprotocol van Staatsbosbeheer wel had moeten gebeuren.

Volgens Staatsbosbeheer sterven verreweg de meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen geen natuurlijke dood, maar worden ze voortijdig door boswachters geschoten. De boswachters gaan enkele keren per week het gebied in om de conditie van dieren te bekijken en hun overlevingskansen in te schatten.

De Dierenbescherming vindt dat er te laat wordt ingegrepen. Tijdens het bezoek „zijn dieren aangetroffen met een lichaamsconditie die eerder ingrijpen had gerechtvaardigd”.

Het is de Dierenbescherming ook opgevallen dat een belangrijk deel van het afschot aan het einde van de winterperiode plaatsheeft, terwijl Staatsbosbeheer had aangekondigd met ‘vroeg reactief beheer’ eerder en dus aan het begin van de winter in te grijpen.

De dierenbescherming roept de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer op het huidige beheerprotocol nauwkeurig te volgen en de oorspronkelijk geplande gebiedsuitbreiding te realiseren. „De dieren kunnen dus nog steeds niet trekken, hebben onvoldoende schuilmogelijkheid en kennen te weinig variatie in voedselaanbod”.