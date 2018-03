Een nog onbekend aantal dieren is door een uitslaande brand in een veestal om het leven gekomen. Om wat voor dieren het gaat kan de brandweer nog niet zeggen. Het gaat volgens een woordvoerder om jongvee. De brandweer is nog bezig om de overige dieren in veiligheid te brengen.

Sommigen dieren zijn gewond. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien is.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend