„Dieren offeren moet verboden worden”

Er moet een verbod komen op het offeren van dieren. Daarvoor pleitte een aantal dierenorganisaties dinsdag, de eerste dag van het islamitische Offerfeest.

Behalve een offerverbod willen de organisaties Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend en stichting Dierennood ook dat het artikel ”Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging” in de Grondwet wordt aangepast. Daar zou in moeten worden opgenomen dat dieren geen leed mag worden berokkend in naam van de godsdienst. „Vrijheid van godsdienst is prima maar mag nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden”, zegt Sandra van de Werd namens de dierenwelzijnsorganisaties.

Het verbod moet niet alleen voor het Offerfeest gelden, maar ook voor het ”kipslingeren” dat orthodoxe joden tijdens Jom Kipoer doen en voor het doden van dieren door voodoo-aanhangers. „En het geldt ook voor tradities als bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken”, aldus Van de Werd.

Voor moslims begon dinsdag het Offerfeest, het belangrijkste feest van de islam. Alle islamitische families worden tijdens het feest geacht een schaap te slachten ter nagedachtenis aan het offer dat Ibrahim (Abraham) wilde brengen door zijn zoon Ismaël te slachten.

Het hoeft niet per se een schaap te zijn dat wordt geslacht, een geit of rund mag ook, maar in Nederland en België kiezen moslims in hoofdzaak voor schapen. Tijdens het Offerfeest van vorig jaar zijn er 60.362 schapen, geiten en runderen ritueel geslacht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) . De cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend, maar volgens de NVWA zijn de aantallen beduidend lager dan in 2017.

Mogelijke oorzaak zijn de nieuwe verscherpte regels voor onbedwelmd slachten die sinds 1 januari van kracht zijn. Een andere oorzaak van de daling is het tijdstip van het Offerfeest. Het valt in de zomervakantie van de regio’s midden en noord. Veel moslims vieren vakantie in hun geboorteland. Sommigen laten een dier daar zonder de strenge Nederlandse regels halal slachten.