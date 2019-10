In Amsterdam-West hebben drie jongeren vrijdag vanuit een speeltuin zwaar vuurwerk afgestoken in de richting van dieren in kinderboerderij Zimmerhoeve. De politie vroeg omwonenden in een Burgernetmelding om uit te kijken naar de „drie personen jonger dan 20 jaar met een Noord-Afrikaans uiterlijk” en ging zelf ook een kijkje nemen. Maar de jongeren waren er al vandoor gegaan.

Hoe de dieren eraan toe zijn, is niet bekend.