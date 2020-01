Dieren Artis mogen stoeien met kerstboom van de Dam

De 22 meter hoge kerstboom die de afgelopen tijd op de Dam in Amsterdam stond, wordt cadeau gedaan aan Artis. Een groot stuk van 6 meter gaat naar de Aziatische olifanten, om mee te spelen en aan te knagen. De rest van de boom gaat in kleinere stukken naar andere dieren, zoals de grévyzebra’s, grote koedoes en alpensteenbokken, meldt de gemeente.

„Met de boom voeg je nieuwe geuren en prikkels toe in een verblijf”, zegt een woordvoerder van Artis. „Sommige dieren schuren eraan of slepen ermee, andere dieren eten er echt van. Zo stimuleer je hun gedag en verschillende zintuigen. De boom is dus een goede en leuke verrijking. De olifanten trekken er vermoedelijk de takken vanaf en gaan ermee spelen.”

De Nordmannspar van de Dam krijgt elk jaar een duurzame bestemming. Ook vorig jaar was hij voor de dieren in Artis. In 2016 werd de grote kerstboom verwerkt tot parfum.