Dier&Recht: verbied roostervloer vleeskalveren

Stichting Dier&Recht begint een rechtszaak tegen de Nederlandse staat om een einde te maken aan het gebruik van harde, gladde roostervloeren voor vleeskalveren. „Het gebruik van deze roostervloeren is schadelijk voor kalveren en al elf jaar in strijd met de wet, maar de overheid weigert op te treden”, aldus de dierenrechtenorganisatie

Volgens Dier&Recht brengen vleeskalveren hun hele leven door op harde, glibberige roostervloeren van hout of beton, zonder stro of andere bodembedekking. „Ze hebben geen fatsoenlijke ligplaats en riskeren uit te glijden en zich te verwonden. Het liggen op harde roosters veroorzaakt bovendien gewrichtsaandoeningen.”

Toenmalig landbouwminister Gerda Verburg wilde in 2009 rubber matten verplicht stellen op de harde roosters, maar de kalversector eiste eerst een grootschalig onderzoek naar alternatieve vloeren. In 2017 was dat onderzoek afgerond en daaruit bleek dat kalveren op rubber vloeren meer comfort ervaren.

„Toch heeft landbouwminister Carola Schouten in 2018 een streep gezet door de aangekondigde verbeteringen, wat de facto betekent dat ze weigert de wet te handhaven”, aldus Dier&Recht.