Dienstregeling verruimd, rustig in ov Amsterdam

In het Amsterdamse openbaar vervoer is het woensdag rustig, zegt een woordvoerster van het ov-bedrijf GVB. Met ingang van deze woensdag is de dienstregeling iets verruimd, dus dat geeft wat meer lucht. Dinsdag was al te zien dat er vooral in de spits weer meer mensen in de metro, tram of bus stapten.

Vanaf 11 mei, als de scholen weer opengaan, verwacht het GVB meer drukte in het openbaar vervoer. Tegelijk gaat er ook dan weer meer ov rijden.

Dinsdag benadrukte het GVB dat de oproep om niet met het ov te gaan, tenzij je een vitaal beroep hebt of echt niet anders kan, nog steeds van kracht is. Maar er wordt niet gehandhaafd, de verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van coronamaatregelen ligt bij de reizigers zelf.