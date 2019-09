Diensten houden zich niet aan regels sleepwet

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gaan deels onrechtmatig om met de data die ze verzamelen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) constateert dat in een tussentijdse rapportage over de toepassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), in de volksmond sleepwet genoemd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst erop dat het rapport over vorig jaar gaat en hoopt inmiddels beterschap te kunnen tonen. „Achter de schermen is keihard gewerkt” om de regels waar de inlichtingendiensten mee werken bij de tijd te brengen. Dat is grotendeels klaar en vóór 1 november helemaal, verzekert het departement van minister Kajsa Ollongren. „We nemen de aanbevelingen uiteraard serieus en nemen ze over. Dat staat buiten kijf.”

Volgens de wet moeten verzamelde gegevens die niet relevant zijn voor de onderzoeken van de diensten zo snel mogelijk worden vernietigd. Dat gebeurt nog niet bij verzamelde data uit radioverkeer en dat is onrechtmatig, stelt de CTIVD.

Ook de toepassing van filters bij het onderscheppen van telefoon- en internetverkeer gebeurt nog niet volgens de regels. De diensten maken volgens de CTIVD onvoldoende duidelijk waarom het filteren niet gerichter kan. Gegevens worden zo breed opgeslagen, dat er geen sprake van is dat de interceptie „zo gericht mogelijk” is.

De CTIVD constateerde in eerdere rapportages al dat de inlichtingendiensten de rechtsbescherming van burgers nog niet op orde hebben.