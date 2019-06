Diemense wethouder stapt op na aanhouding

De Diemense wethouder Jorrit Nuijens stapt op nadat hij donderdag door de politie in Amsterdam was aangehouden. Dat staat in een verklaring op de website van GroenLinks Diemen. „De komende dagen en weken zal ik rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren.”

Nuijens werd aangehouden bij de Stopera, het stadhuis, in Amsterdam. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en spuugde volgens de politie op het bureau twee agenten in het gezicht. Zij hebben aangifte tegen hem gedaan. Bij de aanhouding vond de politie in zijn tas een flesje met vermoedelijk de drug GHB en twee zakjes wiet.

Jorrit Nuijens – GroenLinks- wethouder in Diemen – is donderdagmiddag gearresteerd voor de Stopera in Amsterdam. pic.twitter.com/ZQ3XidNqwC — ir.Enrique Cortes (@irEnriqueCortes) 20 juni 2019

Nuijens biedt zijn „oprechte excuses aan”. „Allereerst aan alle inwoners van de gemeente Diemen, maar ook aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen.” Hij zegt dat de berichtgeving over zijn arrestatie een aantal onwaarheden bevat, „maar dat neemt niet weg dat het een wethouder niet past om politieagenten op deze manier toe te spreken". "Aanblijven zou mijn gemeente en mijn partij verdere schade berokkenen. Dat is het laatste wat ik wil.”

De Telegraaf toonde beelden waarop de arrestatie is te zien. De politie kwam af op een melding dat een man overlast veroorzaakte in een horecagelegenheid.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken beschouwt het als een lokale kwestie. Het filmpje van de aanhouding geeft „geen fraai beeld”, aldus de bewindsvrouw.

Burgemeester Erik Boog van Diemen zegt in een reactie dat opstappen „de enige juiste beslissing is”. „Er zijn duidelijk grenzen overschreden.” De burgemeester noemt het verder een „groot persoonlijk drama”. „Zijn spijtbetuiging is oprecht en wij vinden het verschrikkelijk dat wij op zo'n manier een betrokken bestuurder verliezen.”

Nuijens (39) is sinds vorig jaar mei wethouder en locoburgemeester in Diemen. Hij had onder meer openbare ruimte, duurzaamheid, milieu en vluchtelingenzaken onder zijn hoede. De politicus was daarvoor gemeenteraadslid in Amsterdam. GroenLinks in Diemen zegt zijn beslissing te respecteren.