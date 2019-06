Diemense wethouder Jorrit Nuijens weer vrij

De Diemense GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens, die donderdag werd opgepakt, is weer op vrije voeten. De politicus werd aangehouden bij de Stopera, het stadhuis, in Amsterdam. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en spuugde volgens de politie op het bureau twee agenten in het gezicht. Zij hebben aangifte tegen hem gedaan vanwege belediging, meldt de politie.

Bij de aanhouding zijn in de tas van de man een flesje met vermoedelijk GHB en twee zakjes wiet aangetroffen. Deze middelen zijn in beslag genomen. Nuijens kon na verhoor even na middernacht naar huis.

De Telegraaf toonde beelden waarop is te zien hoe de 39-jarige bestuurder hevig discussieert met agenten en mee moet naar het bureau. De politie was afgekomen op een melding dat een man overlast veroorzaakte door te schreeuwen op een terras. In een horecagelegenheid gooide hij een glas stuk. Hij weigerde vervolgens gehoor te geven aan het verzoek van de agenten om weg te gaan.

De politie houdt hem verantwoordelijk voor het verstoren van de openbare orde, beledigen van twee ambtenaren in functie en mogelijk drugsbezit.

De gemeente Diemen komt later op de ochtend met een verklaring, liet een woordvoerster weten. Eerder al meldde de burgemeester dat hij eerst alle feiten op een rij wilde hebben voordat hij kon reageren.