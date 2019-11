Diemenaar verdacht van illegale abortus

De 48-jarige man die mogelijk betrokken was bij de dood van een vrouw en een baby vorige maand in Diemen, blijft nog zeker twee weken langer in de cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van illegale abortus en dood door schuld.

Meer details over wat er precies zou zijn gebeurd, kon een woordvoerder van het OM niet geven. De lichamen van de vrouw en het kindje werden op 18 oktober gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan. Het is nog niet bekend wat de relatie is tussen de man en de slachtoffers. Aanvankelijk ging de politie niet uit van een misdrijf, maar inmiddels zijn er sterke aanwijzingen dat er mogelijk meer aan de hand is.

De verdachte werd dezelfde dag aangehouden. Hij is de huurder van de woning waar de lichamen werden gevonden.