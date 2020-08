Diefstal kluis gebedsruimte verijdeld door politiestudent

Een student van de politieopleiding heeft vrijdag in Zaandam in zijn vrije tijd de diefstal van een kluis uit een gebedsruimte in de kiem gesmoord. De student zag op de Bloemgracht een man lopen die een tafel met een daaraan bevestigde kluis droeg. Hij aarzelde niet en alarmeerde de meldkamer, aldus de politie zaterdag.

Kort daarop hield de politie de vermoedelijke dief aan. Het gaat om een 34-jarige Zaandammer. De tafel en kluis bleken zojuist uit een gebedsruimte in de buurt ontvreemd. De politie heeft de spullen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar en de verdachte ingesloten.