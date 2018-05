Dief komt klem te zitten bij inbraak café

Een inbraak in een Rotterdams café is voor een van de drie verdachten uitgedraaid op een fiasco. Hij kwam tijdens een poging om aan de politie te ontkomen klem te zitten tussen twee muren. Hij moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd en werd vervolgens door de politie in de boeien geslagen.

Een tweede verdachte kon worden aangehouden na een korte achtervolging. De derde persoon wist te ontsnappen. De gearresteerde verdachten zijn een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 47-jarige Rotterdammer.