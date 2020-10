Dick van Leeuwerden, veroordeelde in ‘butlermoordzaak’, overleden

Dick van Leeuwerden, de man die veroordeeld was voor de zogenoemde butlermoord, is overleden. Zijn familie en vroegere advocaat Geert-Jan Knoops hebben dat zaterdagavond gemeld.

Van Leeuwerden werd in 1985 veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens de moord op de toen 72-jarige Dorothea van Wylick in haar woning in Amsterdam. De man, die als butler en verpleger voor de vrouw werkte en vlak voor haar dood met haar trouwde, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Van Leeuwerden zat zijn straf goeddeels uit. In 1991 werd hem gratie verleend, waardoor hij iets eerder vrijkwam. Van Leeuwerden overleed dinsdag in Breda op 76-jarige leeftijd.

Tegen de veroordeling van de man zijn door de jaren heen meerdere herzieningsverzoeken bij de Hoge Raad ingediend. Advocaat Knoops betoogde in 2006 dat de vrouw aan een natuurlijke dood is gestorven en dus niet is vermoord door haar butler en toen kersverse echtgenoot Van Leeuwerden. Maar de Hoge Raad hield de veroordeling in stand. Knoops noemt het zaterdag „pijnlijk” dat Van Leeuwerden is overleden „zonder dat de gerechtelijke dwaling bij zijn leven is hersteld. Dick is 40 jaar lang van zijn leven gebukt gegaan onder deze onterechte veroordeling.”