Dick Schoof: Check alle passagierslijsten

Het controleren van passagierslijsten van vliegtuigen, treinen of bussen kan helpen tegen terroristen die naar Nederland afreizen. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof - binnenkort hoofd van de AIVD - denkt dat zo’n controlesysteem van alle internationale vervoerskaartjes het zicht verbetert op potentiële aanslagplegers, schrijft De Telegraaf.

De Kamer praat dit najaar over het checken van passagierslijsten van Europese lijnvluchten. Schoof is voor uitbreiding van de controles op alle openbaar vervoer in Europa. Het politieke debat daarover moet echter nog volgen.