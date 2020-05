Dichthouden wc’s en douches op campings stuit op onbegrip

Wachten tot 1 juli met het openen van de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken is veel te laat. Dat zegt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON. Hij schat de schade voor de recreatiebranche tot 1 juli op 1,3 miljard euro.

Dijks is zegt „heel teleurgesteld” te zijn en vindt dat voor de recreatieondernemers de maatregelen hierdoor eerder zijn verzwaard dan verlicht. Hij had namelijk gehoopt dat de gemeenschappelijke campingruimtes een maand eerder open konden. „Hier is geen enkel overleg over geweest.”

De sanitaire gebouwen kunnen volgens hem gemakkelijk op een veilige manier open. Zo hebben sommige campings al aanpassingen gemaakt door bijvoorbeeld een aantal wc’s te sluiten en zijn er protocollen opgesteld.