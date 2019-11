Dichteres Ilse Starkenburg overleden

Dichteres en schrijfster Ilse Starkenburg is plotseling overleden, meldt De Arbeiderspers, de uitgeverij waar ze in 1990 debuteerde met de bundel Verdwaald ontwaken. Ze stierf maandag in Amsterdam, 56 jaar oud.

In 1995 verscheen de bundel Afspraak met een eiland. Voor haar eerste twee bundels kreeg ze in 1996 het Charlotte Köhler Stipendium. Later deed ze nog een bundel verhalen plus nog enkele andere dichtbundels het licht zien. Met name De boom valt op mij (2017) werd door critici erg goed ontvangen, aldus De Arbeiderspers.

Een woordvoerder noemt haar gedichten „bedrieglijk eenvoudig vanwege hun directheid”. Haar werk is ook „op een bepaalde manier te lezen als een schreeuw om contact met de ander en met de werkelijkheid”.

Werk van Starkenburg is vertaald in het Duits en het Spaans. Een Duitse vertaling leidde in 2000 tot een nominatie voor de Nordrhein-Westfalen Literaturpreis.

De in Dieren geboren Ilse Starkenburg maakte ook deel uit van de Poule des Doods, een groep dichters in Amsterdam die met een speciaal gedicht de laatste eer bewijzen aan mensen die eenzaam en alleen zijn gestorven.