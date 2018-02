Dichter Menno Wigman overleden

De dichter Menno Wigman is donderdagochtend op 51-jarige leeftijd overleden. Wigman leed aan een hartziekte. Zijn uitgever Prometheus noemt zijn overlijden „een slag voor de Nederlandse poëzie”.

De in Beverwijk geboren Wigman debuteerde in 1997 met de bundel Zomers stinken alle steden, waarmee hij meteen doorbrak naar een groot publiek. Ook met zijn latere werk oogstte hij succes bij zowel de kritiek als het publiek. Zijn laatste bundel, Slordig als geluk, verscheen in 2016 en werd woensdag voorgedragen voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Volgens zijn uitgever heeft dit nieuws hem nog bereikt.

Behalve gedichten publiceerde Wigman ook essays en een autobiografisch werk. Zijn gedichten zijn vertaald in onder meer het Frans, Engels en Duits.