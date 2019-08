Dichter en criticus T. van Deel overleden

Dichter en literair criticus T. van Deel is overleden, meldt uitgeverij Querido vrijdag. Hij stierf maandag op 74-jarige leeftijd in Amsterdam. Tom van Deel, die in zijn werk alleen de voorletter T. hanteerde, was onder meer medeoprichter van het literaire tijdschrift De Revisor.

Van Deel, geboren in Apeldoorn, debuteerde in 1969 bij Em. Querido’s Uitgeverij met de dichtbundel Strafwerk. Zijn bundel Achter de waterval werd in 1987 bekroond met de Jan Campert-prijs. In 2016 verscheen bij Querido zijn laatste bundel, Herfsttijloos.

Tot 2008 recenseerde hij literatuur in het dagblad Trouw. Ook gaf hij jarenlang college over moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.