„Dichter bij werk in Staphorst wonen? Nee, mij te polderachtig”

Dik Westerink (66) rijdt vier dagen per week 95 kilometer naar zijn werk. Enkele reis. Van Woudenberg naar Staphorst.

De gemiddelde woon-werkafstand in Nederland groeide de afgelopen jaren tot zo’n 20 kilometer, concludeerde het PBL woensdag in een rapport. Daar zit Westerink met bijna 100 kilometer flink boven. Daar heeft de administrateur zijn redenen voor.

Nederlanders wonen steeds verder van hun werk

Wat was er eerder uw woonplaats of uw werk?

„Nou, dat heeft een historie. Ik werk al bijna vijftig jaar bij dezelfde werkgever: Volker-Wessels. Toen ik als 16-jarige begon met werken was de woon-werkafstand slechts 600 meter. Later verhuisde ik voor het werk naar Groningen. Toen mijn werk naar Staphorst werd verplaatst, besloten we drie jaar geleden te verhuizen.”

Wat was de overweging om in Woudenberg te gaan wonen?

„Daarvoor kozen we bewust. Met in ons achterhoofd ook mijn pensionering over drie maanden. We zochten een woning in het midden van het land. In een dorp waar we goed kerkelijk onderdak konden krijgen. Verder zijn we neergestreken precies tussen de woonplaatsen van onze vier kinderen in: Amersfoort, Lunteren, Veenendaal en Ede.”

Dichter bij het werk was geen optie, in Kampen bijvoorbeeld?

„Nee, dat is te polderachtig. Ik kan beter aarden in het bos. Als je daar geboren bent, wen je nooit aan de klei. We woonden tien jaar op de vlakte in het Groningse Ten Boer, maar verhuisden vervolgens naar Roden in Drenthe. Daar was bos. We zijn provinciaaltjes, en dat blijven we.”

Wat is voor u de grens qua afstand tussen woning en werk?

„Maximaal een uur reistijd. Dat is het nu ook ongeveer. Met dat uurtje autorijden heb ik ook geen probleem. Ik rijd graag. En je kunt even ontladen van je werk. Het scheelt wel dat ik elke dag de files tegemoet rijd. Als je ’s avonds van het werk komt en je bent aan het eind van je Latijn, lijken files me verschrikkelijk.”

Voelt u zich weleens schuldig: kilometers vreten in een auto?

„Eerlijk gezegd heb ik daar weinig last van. In het verleden speelde die vraag niet. De laatste jaren denk ik meer na over klimaatverandering, dat maakt je bewuster. Als ik nu jong was, zou het klimaat voor mij misschien een reden zijn geweest om dichter bij het werk te gaan wonen.”