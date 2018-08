Dichte mistbanken in Zuid-Holland en Utrecht

In de provincies Zuid-Holland en Utrecht komen dichte mistbanken voor. Het zicht bedraagt 100 tot 200 meter en daarmee zijn de mistbanken hinderlijk voor het verkeer, waarschuwt Weeronline.

Ook elders in het westen en zuiden is het nevelig en kan het lokaal flink mistig zijn. Naar verwachting trekt de mist na zonsopkomst snel op.

Het zicht is tot dusver het slechts in De Bilt met 99,2 meter rond 3:00 uur afgelopen nacht. In Cabauw (Utrecht) is een minimaal zicht van 105 meter gemeten en in Voorschoten (Zuid-Holland) was het zicht op het slechtste moment tot nu toe 164 meter.