Het oosten en noordoosten van het land hebben zondagochtend last van dichte mist. In het oosten van Drenthe, Overijssel en Groningen is het zicht op sommige plekken niet meer dan 200 meter. Dat meldt WeerOnline. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor die provincies.

De dichtste mist werd waargenomen bij vliegbasis Twenthe. Daar was het zicht om 02.40 uur 109 meter.

Volgens WeerOnline verdwijnt de mist in de loop van de ochtend weer.