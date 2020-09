Diabetesmedicijn mogelijk onzuiver, IGJ ziet geen acuut gevaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een steekproef in drie varianten van het diabetesmedicijn metformine hoeveelheden van de schadelijke stof NDMA aangetroffen die „dichtbij de toegestane limiet” zitten. Door de onzekerheidsmarge is onbekend of de stof, die waarschijnlijk kankerverwekkend is, net boven of net onder de maximaal toegestane dosis in de medicijnen zit.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet „geen acuut gevaar voor de veiligheid” en raadt patiënten aan hun medicatie te blijven gebruiken. Een groot Europees onderzoek dat al langer loopt, moet volgende maand meer duidelijkheid geven over de medicijnen.

Aanleiding voor het bericht dat de IGJ donderdag naar buiten bracht, is berichtgeving door NRC en Zembla over verontreinigde medicijnen. De inspectie kreeg de resultaten van de RIVM-steekproef al in mei, maar maakte die toen zelf niet bekend omdat het slechts bedoeld was om een „eerste beeld” te krijgen en te klein was om representatief te zijn.

In negen onderzochte producten met metformine bleef de hoeveelheid onder de wettelijke limiet. Die is zo laag vastgesteld, dat het risico verwaarloosbaar is. „Wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering van een medicijn gebruiken, waar elke dag de maximale toegestane limiet van de onzuiverheid in zit, dan zal er van deze 100.000 mensen, 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een vorm van kanker krijgen”, legt de IGJ uit.

Metformine wordt vooral gebruikt door mensen met diabetes type 2, de variant die vaak op middelbare leeftijd ontstaat. Het medicijn verlaagt de bloedsuikerspiegel, waardoor gezondheidsschade kan worden voorkomen. Daarmee wegen de voordelen „vele malen zwaarder dan het theoretische risico van een lichte overschrijding van de NDMA‐limiet”, aldus de inspectie. Er komt dan ook geen terugroepactie.