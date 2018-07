„Deze zomer gaan er zeker bomen dood in Barneveld”

Dag in dag uit geeft Bastiaan van Beerschoten jonge boompjes van de gemeente Barneveld water om ze te redden van de droogte. „Het is leuk als de bomen weer tot leven komen.”

Deze donderdagmorgen is hij om kwart over vijf begonnen om de boompjes water te geven. „Dan ga ik naar de drukste wegen en fietspaden, zodat het niet gevaarlijk wordt met fietsers en automobilisten.”

Aan de Hanzeweg, een nieuwe ontsluitingsweg van bedrijfsterrein Harselaar aan de A1, staan twee jaar jonge moeraseiken. De boompjes hebben het zwaar door de al weken aanhoudende droogte, weet teamleider bomen-, bermen- en slotenbeheer Johan Ossendrijver van de gemeente Barneveld. Hij wijst op de rij die voor de rotonde bij transportbedrijf Van Reenen staat. Door een misverstand met de aannemer die de bomen had geplant, hebben die een tijd lang geen water gekregen. „De tweede en de derde krijgen weer groen blad, maar ik betwijfel of de vierde en de vijfde het gaan halen.”

barneveldregen

Hij hoopt dat ze het overleven. De boompjes hebben een herfsttooi aangenomen: bruine, dorre bladeren. „Puur om te overleven gaan ze richting de winterstand.”

Van Beerschoten en een collega van de gemeente geven ieder sinds half mei de boomaanplant dagelijks 8000 à 12.000 liter water. De watertank bevat 4000 liter en ze gaan twee à drie keer op en neer. „Dat hangt ervan af hoe dicht de bomen bij elkaar staan.”

Koud water

Per keer geeft hij één boom zo’n 100 liter water. „Bij Garderen is de grond heel zanderig. Dan lijkt het wel een zeef; daar kun je terug blijven komen.” Normaal gebeurt dat bij elke boom eens in de één à twee weken.

Van Beerschoten heeft zijn tank woensdagmiddag al gevuld met water uit de ondergrondse bron bij de korfbalvereniging. Ossendrijver: „Daardoor warmt het water iets op. Normaal zouden we hier uit de sloot hebben getapt, maar sinds eind juni mogen we van het waterschap geen oppervlaktewater meer gebruiken. Grondwater is echter veel kouder dan oppervlaktewater: 7, 8 graden ten opzichte van 15. Bomen schrikken van die kou, net zoals ik opgewarmd ben en onder een koude douche stap. De wortels krimpen even, maar nemen even later toch het water op. Beter koud water dan geen water.”

Ossendrijver prikt met zijn vochtmeter in de grond van de tweejarige moeraseik bij de rotonde met de Koningsbergenweg en de Hanzeweg. „Kijk, buiten de kluit van deze boom, zo’n 2 meter van de stam, is de vochtigheid van de grond zo’n 30 procent. Dat is veel te droog.”

Al zit het hoofd boombeheer sinds 34 jaar in de groenvoorziening, zo droog als nu heeft hij het nog niet meegemaakt. „Het is bizar. Dit loopt al vanaf begin mei. We geven de bomen al vijf weken continu water. Maar de noordoostenwind zorgt ervoor dat het snel verdampt.”

Extra kostenpost

De watervoorziening betekent een extra kostenpost voor de gemeente. „Dit was niet begroot. Ook gaan er veel meer bomen dood dan andere jaren.”

De gemeente paste ook andere groenwerkzaamheden aan wegens de aanhoudende droogte. Begin deze week stopte Barneveld met het maaien van de bermen. Ook het wegbranden van onkruid gebeurt nog maar sporadisch, vanwege brandgevaar.

Volgens Ossendrijver wordt het weer in Nederland steeds extremer. „Een paar jaar geleden viel er enorm veel regen. Daar proberen we natuurlijk ook op in te spelen, door de aanleg van opvanggebieden, wadi’s en ondergrondse wateropslag. En door het planten van bomen. Die nemen de helft van het regenwater op.”

Grappenderwijs: „Veel Nederlanders gaan naar Zuid-Frankrijk of Ibiza. Dat hoeft niet meer: Ibiza is hier. Hier is Costa del Zeumeren”, zegt hij, doelend op het recreatiemeer bij Voorthuizen.

Privé besproeit Ossendrijver alleen zijn groentetuin. Hij heeft een advies: „Als je het doet, doe het dan goed. Beter één keer lang besproeien dan een paar keer kietelen.” Van Beerschoten is al op weg naar zijn volgende boom.