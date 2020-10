Deze stellen moeten hun bruiloft annuleren of (weer) omgooien

Nieuwe coronamaatregelen zetten een streep door de dag waar bruidsparen lang naar hadden uitgezien. Bij sommige stellen niet voor het eerst. Drie koppels over hun afgelaste of aangepaste bruiloft.

Marc en Lisette van de Kleut gaven elkaar in maart al het jawoord. beeld Marilyn Fotografie

Derde trouwdag op de tocht

Twee bruiloftsdagen hebben Marc (24) en Lisette van de Kleut (23) al achter de rug. Op 22 oktober staat dag drie gepland, maar de vraag is of het feest door kan gaan.

Eigenlijk was hun grote dag op donderdag 19 maart. De zondag ervoor kondigt premier Rutte de lockdown aan. Horeca moet sluiten. „Compleet verslagen” zijn de twee. Maar de volgende dag zijn ze vastberaden: deze week willen we man en vrouw worden.

Omdat het stel bang is dat er binnen enkele dagen weer nieuwe maatregelen volgen, laten ze de gemeente weten dat ze de eerstvolgende mogelijkheid willen trouwen. Dat is de volgende ochtend.

Bij het jawoord zijn alleen de beide ouders en de bruidsfotograaf zijn aanwezig. Lisette leent een wit kanten jurkje van haar zus. „Mijn trouwjurk wilde ik bewaren voor de kerkdienst.” Na afloop eten ze een gebakje in hun nieuwe woning in Veenendaal. ’s Middags hangt Marc daar de radiatoren op.

De kerkdienst gaat die donderdag door. Net als de fotoshoot, het taartmoment en een diner op een afgehuurde boerderij. Slechts een deel van de daggasten kan komen: vrienden zijn afgebeld en Lisettes zus en zwager zitten in quarantaine.

Het stel houdt er rekening mee dat het feest voor alle gasten op 22 oktober niet doorgaat. „We verwachten geen versoepeling over drie weken.” Dit is de tweede keer al, beseffen ze gefrustreerd als ze de aangescherpte regels horen. „In maart wilden we wachten op een veilig moment. Hadden we het maar in de zomer gepland.”

Donderdagmorgen zit het stel nog in spanning of de veiligheidsregio bepaalt of er vier of dertig man aanwezig mag zijn. Dat laatste moet lukken met minder avondgasten en uitbreiding van ruimtes met partytenten. Wordt dat ’m niet, dan kiezen ze een nieuwe datum in 2021.

Henk-Jan Terlouw en Eline Kraaijeveld passen het programma van hun dag aan. beeld Naomi Fotografie

Andere bruiloft dan gepland

Het nieuws op de persconferentie maandag kwam „als een klap” voor Henk-Jan Terlouw (23) uit Hendrik-Ido-Ambacht en Eline Kraaijeveld (22) uit Barendrecht. „Je weet dat het kan gebeuren. Toch was ik er best ondersteboven van”, vertelt Eline.

Binnen een paar dagen gooien de twee hun trouwdag op 15 oktober compleet om. De ceremonie verplaatsen ze van een restaurant naar het wat ruimere gemeentehuis. De bruidstaart snijden ze daarna aan bij Elines ouderlijk huis. „Mijn ouders hebben een megagrote tuin, met een voetbalveld erop. We hebben een grote feesttent gehuurd waar met gemak veertig mensen in passen op 1,5 meter afstand.”

In de kerk is –binnen de afstandsregel– plek voor 250 man. Het stel nodigt dus alle vrienden, collega’s en bekenden uit voor de huwelijksbevestiging. Bij de receptie kiezen ze waarschijnlijk voor een drive-in. „Best komisch om kaarten en cadeautjes met een schepnetje in ontvangst te nemen. Waarschijnlijk wordt onze dag heel speciaal door dat soort gekke dingen.”

Eline verwacht ook pijnlijke momentjes. „Het liefst wil je opa’s, oma’s en vriendinnen helemaal plat knuffelen als je net getrouwd bent. Maar dat mag absoluut niet. We zullen het moeten doen met een blik, waarbij je weet wat de ander voelt.” De bruid heeft al wakker gelegen van de vraag hoe het moet met de groepsfoto’s.

De twee hopen dat een bezoekje aan de opa van Henk-Jan én hun collega’s in verzorgingshuis Nebo in Zwijndrecht door kan gaan. Daar leerden de twee elkaar kennen.

Overwogen om de bruiloft te verzetten heeft het stel niet. Eline: „We hebben een huis, de hypotheek loopt. En we willen gewoon geen dag wachten om samen te zijn.” Henk-Jan: „Je hebt geen garantie dat alles wel door kan gaan als je de dag uitstelt.”

Mattheo en Jeanne Veenema moesten hun trouwfeest annuleren. beeld Hanne Fotografie

Feest op de valreep afgelast

Drie dagen voor het tweede deel van hun bruiloft zetten de nieuwe coronaregels een streep door het feest. Mattheo (21) en Jeanne (22) Veenema uit Alphen aan den Rijn moesten al hun gasten afbellen. Het stel trouwde 20 mei al in het gemeentehuis en de kerk met slechts 26 gasten. Horeca waren gesloten, maar twee dagen van tevoren wist het bruidspaar nog een boerderij te regelen waar ze de bruidstaart konden aansnijden.

Door het beperkte aantal gasten waren de stiefvader, -broers en -zussen van de bruid er in mei niet bij. „We wilden graag nog een dag met iedereen.” Die planden ze deze donderdag, 1 oktober.

Vorige week moesten de twee hun receptie al annuleren, omdat er maar vijftig gasten meer mochten komen. Het stel baalt, maar besluit er een intiem feest van te maken met alle daggasten. „We dachten: hier blijft het bij.” Tot premier Rutte maandag aankondigt dat er op bruiloften maar dertig gasten meer welkom zijn. „We stonden voor een dilemma. Weer twintig daggasten eraf betekende dat we nog steeds geen trouwdag hadden met al onze dierbaren.”

Jeanne en Mattheo nemen een moeilijke beslissing: ze annuleren hun tweede trouwdag. „Ik heb er heel slecht van geslapen”, vertelt de bruid, die het „verschrikkelijk” vindt. „Eerst wilde ik absoluut niet aan afzeggen denken. Mijn zelfgemaakte versieringen lagen al klaar in de gang. Ze kunnen weer naar zolder.”

Het stel wil deel twee nu inhalen op 20 mei 2021, als ze een jaar getrouwd zijn. Het bruidspaar baalt ervan dat ze in mei de fotoreportage hadden uitgesteld naar oktober. „We hebben drie foto’s samen. Op de rest moeten we nog een jaar wachten.”

Om de dag toch een klein beetje te vieren, gaat ze eten met een deel van de familie en daarna samen twee nachtjes weg.