Deze mensen schrijven de Bijbel over

Zo’n acht mensen schreven de laatste avond tot het einde door aan de nieuwe handgeschreven Zwolse Bijbel. Met hun hulp is in tweeënhalve maand tijd ruim de helft van de Bijbel met de hand overgeschreven.

Het is een bonte verzameling van allerlei handschriften, laat stadspastor Mariska van Beusichem zien. Voor in de Grote Kerk van Zwolle ligt een dikke map met daarin een deel van de nieuwe handgeschreven Bijbel, waar allerlei Zwollenaren aan mee hebben gewerkt.

„Kijk, dit is denk ik van een ouder persoon, die heeft nog echt leren schrijven.” De stadspastor, verbonden aan de Protestantse Kerk, heeft het initiatief genomen tot het overschrijven van de hele Bijbel. „In de vijftiende eeuw maakten de fraters hier in Zwolle ook een handgeschreven Bijbel. Toen dacht ik: dat gaan wij ook doen.”

Vanaf 2 april kon iedereen die dat wilde de Grote Kerk in Zwolle binnenlopen om een deeltje van de Bijbel over te schrijven. Donderdag was de laatste mogelijkheid, daarna is de ruimte nodig voor de Finals van ArtEZ, vertelt Van Beusichem. „Dan exposeren studenten hier hun eindejaarswerk.”

In de kerk zitten zo’n acht mensen aan tafels te schrijven, met voor zich een A4’tje met aanwijzingen. Natasja Dijkstra (40) schrijft een aantal verzen over uit Job. „Ik vind het een fijn idee dat ik help zoiets voort te zetten”, vertelt ze. „Door de tekst over te schrijven, neem ik hem bewuster tot mij. Toen ik schreef dat God almachtig is, had ik de neiging dat te onderstrepen door in de zijlijn een aantal keer ”amen” te zetten.”

Ook Wim Eikelboom (73) leest de tekst bewuster door het overschrijven. Hij heeft een keer of tien als vrijwilliger geholpen het werk in goede banen te leiden. „Ik wijs mensen hier de weg en beantwoord vragen.”

Van Beusichem schat in dat ruim de helft van de Bijbel inmiddels over is geschreven. „Het is natuurlijk de bedoeling dat hij helemaal af komt, dus buiten deze kerk gaan we ermee door. Daarna hopen we genoeg fondsen te hebben geworven om hem uit te laten geven door Royal Jongbloed.”

Ook buiten de Grote Kerk is meegeschreven, vertelt Van Beusichem. „Via Alpha Prison hebben vrijwilligers en gedetineerden het Bijbelboek Filippenzen overgeschreven. En de predikant van het dorpje Windesheim heeft alle inwoners uitgenodigd om te schrijven. Daar is het Johannes-evangelie gedaan, behalve de eerste twee hoofdstukken. Die had ik aan restaurant Het Wijnhuis beloofd, omdat Jezus in Johannes 2 water verandert in wijn.”

Aan het einde van de avond geeft Van Beusichem een oudere vrouw vijf Bijbelgedeelten mee naar huis, om ze daar over te schrijven. „Zo’n take-away lijkt me leuk vaker te doen, zodat mensen een Bijbelgedeelte mee kunnen nemen als een soort geestelijke toegift.”