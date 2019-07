Deze kerkgangers doen al jaren vrijwilligerswerk

Nederlanders die zich rekenen tot een religie en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers, aldus het CBS vrijdag. Drie vrijwilligers vertellen.

„Heel veelzijdig”

Eugène Staffhorst. beeld RD

Wie: Eugène Staffhorst (64), Hilversum.

Kerkelijk: Rooms-Katholieke Kerk.

Wat: Trainer-coach van de jeugd van Tafeltennisvereniging Hilversum. Verder bestuurslid jeugdzaken van het algemeen bestuur.

Hoelang: „Al sinds mijn 18e geef ik training. En ook al ergens in de jaren zeventig ben ik gevraagd voor het bestuur.”

Waar bestaat vrijwilligerswerk uit? „Dat is heel veelzijdig. Van het leiden van vergaderingen tot het enthousiasmeren van andere vrijwilligers. En van het geven van trainingen aan de kinderen tot het voeren van gesprekken met de ouders. We zijn de grootste tafeltennisclub van Nederland, dus dat betekent veel werk als het gaat om het maken van zaalroosters. Er komen heel wat onbezoldigde managerstaken bij mijn vrijwilligerswerk kijken. Verder geef ik regelmatig tafeltennisclinics op scholen.”

Waarom dit vrijwilligerswerk? „Om de sport, het spelletje. Dat vind ik het leukst. Tafeltennis is technisch een zeer moeilijke sport om te leren. Daarom geeft het trainen van zo’n veertig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar mij de meeste voldoening. Het is mooi om te zien als ze de techniek gaan beheersen. Uiteraard is niet iedereen behept met talent, maar het gaat natuurlijk niet alleen om prestaties; net zo goed om plezier te hebben met het sporten.”

„Veel voldoening”

Carin Fris-Schipper. beeld RD

Wie: Carin Fris-Schipper (57), Gouda.

Kerkelijk: Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Wat: Kerkelijke hulpverlening binnen eigen kerkelijke gemeente (Gouda-Gerbrandyweg).

Hoelang: „Het vrijwilligerswerk doe ik acht jaar en coördinatie zes jaar.”

Waar bestaat vrijwilligerswerk uit: „Als coördinator krijg je de hulpvragen binnen van gemeenteleden. Bijvoorbeeld voor bezoekjes aan mensen die uit het ziekenhuis komen of eenzaam zijn, voor hulp in de huishouding, of voor het doen van boodschappen voor mensen die niet mobiel zijn. De twee weken dat ik coördinatiedienst heb, ben ik er zo’n twee uur per dag mee bezig. Ik regel dan de vrijwilligers en maak roosters voor hen. In andere weken ligt de coördinatie bij anderen en heb ik het rustig.”

Waarom dit vrijwilligerswerk: „Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor mijn naaste. Dat hoort bij het Bijbelse liefdesgebod. In de huidige maatschappij lijkt er extra behoefte te zijn voor zorg aan kwetsbare ouderen. Het geeft mij veel voldoening om iets van mijn tijd en gezondheid te schenken aan mensen die dat nodig hebben. Je kunt zo veel voor mensen betekenen. Alleen al die glimlach op een gezicht van een eenzaam iemand. Daar word je zelf ook blij van.”

„Je groeit erin”

Wie: Henk van de Weerd (64), Ede.

Kerkelijk: Protestantse Kerk in Nederland.

Wat: Voorzitter van het Hervormd Activerings Comité. Verder bestuurslid van Stichting Vrienden van de hervormde gemeente Ede, die de Winkel van Sinkel exploiteert, en vrijwilliger in deze winkel met tweedehands spullen.

Hoelang: „Ik ben al zeker 35 jaar betrokken bij dit vrijwilligerswerk. Het begon toen ik gevraagd werd als secretaris van een rommelmarktcomissie.”

Waar bestaat dit vrijwilligerswerk uit? „Voor het bestuurswerk ben ik verantwoordelijk voor zeker 45 vrijwilligers. Dat zorgt voor regelwerk. Verder sta ik elke woensdagavond in de winkel. De boekenafdeling is mijn verantwoordelijkheid. We verkopen daarnaast onder meer meubels, kleding, serviesgoed en witgoed. Iedere maandagmiddag en vrijdagmorgen ben ik in de winkel om bijvoorbeeld nieuwe boeken uit te zoeken. Elke week krijgen we vijf tot tien verhuisdozen vol binnen. De mooiste boeken zet ik met een foto en een tekstje op Marktplaats. Bij elkaar ben ik met het vrijwilligerswerk zeker 20 uur in de week bezig.”

Waarom dit vrijwilligerswerk? „Je groeit erin. Mijn drive is om dit kerkenwerk samen met andere gemeenteleden te doen. Je hebt ambtsdragers, maar ook andere mensen nodig om verantwoordelijk te zijn voor een stukje van Gods wijngaard.”

Classificatie CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt kerkgangers sinds jaar en dag onder in de categorieën ”Rooms-katholiek”, ”Nederlands hervormd”, ”Gereformeerd” en ”PKN”. Verwarrend: de Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken gingen in 2004 op in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wie rekent het CBS onder ”Gereformeerd” en waar brengt het leden van de Hersteld Hervormde Kerk onder?

CBS-woordvoerder Tanja Traag erkent desgevraagd dat de CBS-classificatie verouderd is. „Wij werken aan een nieuwe vraagstelling om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. Dit moet niet te snel of lichtzinnig gebeuren: de onderzoeksresultaten moeten te vergelijken blijven.”

Kerkgangers vaak actief als vrijwilliger