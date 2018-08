Deventer sluit sluisdeuren om lage waterstand

Deventer heeft per direct de sluisdeuren van de binnenvaarthaven in die gemeente gesloten, omdat de enorme deuren het dreigen te begeven door de lage waterstand in de IJssel. Vrachtschepen kunnen daardoor voor onbepaalde tijd niet meer aanleggen bij bedrijven in de Deventer haven, zoals veevoedergigant For Farmers en de Deventer Overslag Combinatie. Dat zal grote schade opleveren, verwacht de gemeente.

In de nu gesloten haven liggen vier vrachtschepen die voorlopig de haven niet meer kunnen verlaten. De gemeente waarschuwde de scheepvaart vrijdag al dat de haven misschien zou moeten sluiten. Binnenschippers die nog onderweg zijn naar Deventer moeten een andere bestemming zoeken.

De waterstand in de IJssel bij Deventer is met 0.93 meter boven NAP zeer laag en nog dalende. In de haven en het bijbehorende Overijssels Kanaal is de waterstand vanwege de bedrijvigheid op 5.75 meter boven NAP gehouden. Op dat enorme verschil zijn de sluisdeuren niet berekend. De druk op de deuren kan zo groot worden dat ze bezwijken. „En dan zijn de gevolgen verschrikkelijk”, aldus de gemeente en het waterschap.

Als de sluisdeuren het begeven, stroomt het water naar de rivier. Dan lopen niet alleen de haven en het kanaal leeg, maar ook alle watergangen in het gebied tot op een afstand van ongeveer 30 kilometer van Deventer. Door dat plotselinge ’gat’ in de waterkeringen zakt ook het water uit dijken. Die worden daardoor instabiel en kunnen zelfs breken. Woonboten worden onbewoonbaar.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta laat dinsdag water in de sluis bij Deventer lopen om het peilverschil tussen haven en rivier kleiner te maken. Dat moet de druk op de sluisdeuren verminderen. De sluis kan niet meer gebruikt worden om de binnenvaart te schutten, want dan loopt het water weer weg.

De pleziervaart kan wel aanleggen in de jachthaven langs de IJssel bij Deventer, aldus de gemeente.