In Deventer is een grote vuurwerkshow afgelast omdat voor de komende avond en nacht dichte mist wordt verwacht. „De mist gaat vanavond flink toenemen waardoor het zicht wordt beperkt tot minder dan 200 meter”, meldt de gemeente. De show zou plaatsvinden in de omgeving van de Wellekade, op de Worp en bij de Wilhelminabrug over de IJssel.

Het is niet verboden om zelf vuurwerk af te steken, behalve in de zones die de gemeente eerder al heeft aangewezen als vuurwerkvrij.