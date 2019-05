„Deurwaarders moeten beter worden beloond”

Gerechtsdeurwaarders maken zich zorgen over de dalende omzetten en werkgelegenheid in de sector. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft meerdere initiatieven voor de toekomst genomen, maar de invoering hiervan door de overheid duurt lang. Dat blijkt uit het jaarverslag van de KBvG dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De organisatie vindt daarnaast dat gerechtsdeurwaarders beter beloond moeten worden voor hun werk. Ze worden nu betaald per ontruiming of beslaglegging op inkomsten en goederen. Maar een deurwaarder die een oplossing heeft om zo’n ontruiming te voorkomen, kan deze niet in rekening brengen. „Dat moet anders”, zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. „Door de huidige manier van tarifering, zijn gerechtsdeurwaarders er soms niet bij gebaat om ontruimingen te voorkomen. We moeten incasseren waar het kan én schuldhulp inschakelen waar het moet.”

Ook heeft de KBvG een voorstel gedaan om de berekening van de beslagvrije voet, het deel van de inkomsten of uitkering waarop de gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, te vereenvoudigen. Dit voorstel is in 2017 als wet aangenomen, maar is nog steeds niet van kracht. „Dat uitstel is onverteerbaar”, zegt Van de Donk.

Dankzij de aantrekkende economie neemt het aantal ontruimingen de laatste jaren steeds verder af. In 2018 waren er in totaal 5400 ontruimingen.