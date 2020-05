Deurnese Peel herstelt weer na grote natuurbrand

Ondanks de grote natuurbrand vorige maand in de Deurnese Peel, is er nu al natuurherstel te zien. Dat zegt boswachter Lieke Verhoeven maandag in Nature Today. Er groeit groen, dieren worden gespot en de vogels zingen weer.

„Ik zag al verschillende heikikkers, libellen en spinnen”, zegt Verhoeven. „Ik verwacht dat de meeste grotere dieren op tijd hebben kunnen vluchten voor de brand. Gelukkig zijn er ook al reeën, vossen en dassen gezien.”

In de Deurnese Peel woedde in april dagenlang een grote brand, die zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied verwoestte. Sindsdien is de brand blijven smeulen, en is er af en toe rookoverlast.

Toch is er natuurherstel. De natte winter die er is geweest helpt daarbij. „In de Peel viel tussen oktober en april zo’n 500 millimeter water”, zegt gebiedsecoloog Tom Paternotte. „Daarvan waren februari en het eerste deel van maart uitzonderlijk nat. Er viel toen 200 millimeter. Normaal valt er in februari 50 millimeter. Zon en wind in april hebben de bovengrond uitgedroogd, maar de ondergrond was gelukkig goed nat.”