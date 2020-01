Deuren dicht bij kort geding Jehova's over rapport misbruik

Het kort geding waarmee de Jehova’s Getuigen Gemeenschap de publicatie van een wetenschappelijk onderzoeksrapport proberen te voorkomen, vindt plaats achter gesloten deuren. Dat heeft de rechter woensdag op verzoek van de Jehova's Getuigen bepaald. Volgens ingewijden blijkt uit het onderzoek dat de gemeenschap nauwelijks iets doet met de aangiften van seksueel misbruik, meldde RTL Nieuws woensdag.

Het rapport is geschreven door onderzoekers van het kenniscentrum WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Universiteit Utrecht. Publicatie ervan zorgt volgens de Jehova-gemeenschap voor "onherstelbare schade" voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden. Het rapport is volgens de gemeenschap wetenschappelijk onjuist, feitelijk onjuist en lasterlijk.

De advocaat van de Jehova-gemeenschap vroeg de rechter aan het begin van de zitting om de deuren te sluiten, omdat er stukken uit het rapport besproken zouden moeten worden. De advocaten van de onderzoekers wilden een behandeling van de zaak met pers en publiek, ook omdat de gemeenschap al contact gezocht zou hebben met media, met het oog op de naderende publicatie van het rapport.

Honderden meldingen misbruik Jehova’s Getuigen

De rechter overwoog dat met een openbare zitting al veel van het rapport in de openbaarheid zou komen. De onderzoekers mochten wel in de zaal blijven, omdat zij bekend zijn met de inhoud van het rapport. De uitspraak van de rechter zal wel openbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer deze volgt.

Uit het onderzoek zou blijken dat het overgrote deel van de deelnemers ontevreden is over hoe de gemeenschap is omgegaan met hun melding van seksueel misbruik. Het voelde voor hen niet als erkenning van hun leed. Zij voelden zich alleen staan.