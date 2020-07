Detailhandel Nederland: wij begrijpen de mondkapjesplicht wel

„We begrijpen de mondkapjesverplichting in drukke delen van Amsterdam en Rotterdam daar waar de 1,5 meter niet geborgd kan worden.” Dat heeft een woordvoerder van Detailhandel Nederland donderdag laten weten in een reactie op de invoering van een mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam.

„Winkeliers hebben veiligheid hoog in het vaandel, zowel richting de klanten als het winkelpersoneel. Het moet echter duidelijk zijn dat de handhaving niet bij de winkelier kan liggen, wij zijn dienstverlener. Gastvrijheid zit in ons hart. Daarnaast vinden we het belangrijk dat duidelijk gecommuniceerd wordt waar deze verplichting geldt. Onduidelijkheid is funest voor het vertrouwen van de consument”, aldus Detailhandel Nederland.

De maatregel gaat aanstaande woensdag in.