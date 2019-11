Desnoods naar rechter voor dierenzone Overberg

Initiatiefnemer Wilhelm van de Vooren overweegt naar de rechter te stappen voor een dierenzone in het Utrechtse dorp Overberg. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil niet aan zijn idee meewerken.

Van de Vooren, die er ook al een verkeersbord voor ontwierp, heeft de gemeente gevraagd in Overberg een dierenzone in te stellen waar „de auto te gast is.” Wethouder Gerrit Boonzaaijer heeft de Overberger laten weten dat de gemeente zijn voorstel niet gaat uitvoeren. „Dit is niet goed voor de verkeersveiligheid en evenmin voor het dierenwelzijn. Het verkeersbord heeft bovendien geen enkele status”, aldus Boonzaaijer.

Paarden

„Als de weg tegenwoordig is dat je met een rechtszaak iets voor elkaar moet krijgen als de gemeente niets doet, dan moeten we ons daarop beraden”, reageert Van de Vooren. „Er moet nog veel onderzocht worden op dit punt, waaronder de status van het bord. Er zijn nu toch ook borden voor voetgangerszones? Rechters zijn wijze mannen die meer dossier willen hebben voordat ze een uitspraak doen.”

De Overberger zegt juist op te komen voor de veiligheid van dieren. „Die lopen hier nu al langs de weg, op zoek naar voedsel. Er zijn rond Overberg ook veel mensen met paarden. Die durven alleen amper de weg op omdat er door de auto’s te hard wordt gereden.”

Kwalijk

Dierenbelangenorganisaties zijn woedend over het inzetten van dieren als natuurlijke snelheidsremmers. Zij hebben een klacht ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. „Wij vinden het bijzonder kwalijk dat dieren expres aan het gevaar van het verkeer worden blootgesteld. Dat is ook in strijd met de Wet dieren”, schrijven Animal Rights, Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, stichting Dierennood en Rechten voor al wat leeft.

Rollators

„Kippen, eenden en ganzen zien het gevaar van het verkeer niet. We gaan ook geen bejaarden met rollators midden op de weg zetten om te zorgen dat mensen langzamer gaan rijden. Zo ga je niet met mensen en dieren om”, aldus de organisaties.

Zij vragen de gemeente Van de Vooren het initiatief „een halt toe te roepen en de dieren veilig te stellen, zodat dit foute voorbeeld niet overgenomen gaat worden door andere dorpen en gemeenten.”