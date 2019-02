Deskundigen: tbs moordenaar Pieck ten einde

Deskundigen adviseren de tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck te beëindigen. Het Openbaar Ministerie wil echter dat de maatregel met een jaar wordt verlengd.

Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszitting in Zwolle. De nu 56-jarige Jan H. vermoordde in 2000 de 15-jarige Maartje Pieck. Ze bezorgde folders in de wijk in Kampen waar H. woonde, toen ze door hem werd overmeesterd. In zijn woning werd ze verkracht en gedood, waarna hij haar lichaam dumpte in het Roggebotsebos. H. kreeg in 2001 een celstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Aan die verpleging kwam vorig jaar onder voorwaarden al een einde.

H. woont al bij zijn vrouw, maar slaapt er uit veiligheidsoverwegingen niet alle nachten. Zijn adres lekte uit via social media, zei hij tegen de rechters. Deskundigen schatten de kans zeer laag in dat H. opnieuw over de schreef gaat. Ze adviseren de rechters de tbs-maatregel te beëindigen. H. verheugt zich op een volledige terugkeer naar de maatschappij, zei hij.

Volgens de officier van justitie moet de tbs eerst een jaar voorwaardelijk beëindigd zijn voordat de maatregel helemaal van tafel mag. Dat voorwaardelijk einde, waarbij de dwangverpleging stopte, ging pas vorig jaar april in. Ook wil het OM dat het locatieverbod voor de gemeente Kampen met een jaar wordt verlengd. Advocaat Wim Anker vroeg de rechters pragmatisch met de regels om te gaan. Er is geen enkel gevaar meer voor herhaling, zei de advocaat, „dus kan de tbs niet verlengd worden.”

Vonnis op 5 maart.