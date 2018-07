„Deskundigen pleiten voor strengere zedenwet”

Deskundigen willen dat het in Nederland - naar Zweeds en Spaans voorbeeld - verplicht wordt om vóóraf toestemming te geven voor seks. Geen toestemming? Dan is sprake van een strafbaar feit en kan iemand worden veroordeeld voor verkrachting.

Dat meldt het AD.

Nu staat in de wet dat iemand schuldig is aan verkrachting als een persoon is gedwongen tot seks door geweld of intimidatie. ,,Dat is niet genoeg'', zegt Willy van Berlo van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. „Bij veel verkrachtingen zien we dat een slachtoffer verlamd is van schrik. Dan verzet het slachtoffer zich niet en is dwang dus niet nodig. Maar iemand wordt wél verkracht.”

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt binnenkort met een nieuwe zedenwet. „Uiteraard kijken we daarvoor ook naar ontwikkelingen in het buitenland”, zegt een woordvoerder van de minister. „Maar daarover zijn nu nog geen keuzes gemaakt.”