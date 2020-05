Deskundigen pleiten voor aanpassing nationale hitteplan

Een combinatie van een hittegolf met het coronavirus kan grote effecten hebben op de volksgezondheid. Deskundigen pleiten ervoor om het nationale hitteplan aan te passen aan de coronatijd.

In een ingezonden brief in de krant De Gelderlander stellen deskundigen dat mensen die het hardst geraakt worden door het coronavirus, ook het meest kwetsbaar zijn voor een hittegolf. Vooral ouderen en mensen die al andere aandoeningen hebben komen in de gevarenzone. Dat schrijven hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Nijmeegse Radboudumc, hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen van de VU Amsterdam en Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland.

Door de coronamaatregelen is het soms moeilijker om mensen die last hebben van de hitte te helpen. Ook zal bij hitte het gebruik van airco’s toenemen en de schrijvers van de brief stellen dat niet duidelijk is of dat bijdraagt aan het verspreiden van het coronavirus. „Het hitteplan is gericht op contact. Zorg ervoor dat je naasten voldoende koelen en drinken is de boodschap. Maar 700.000 ouderen zijn eenzaam en blijven nu vanwege de coronacrisis veelal binnen zonder bezoek te ontvangen. Het koffiehoekje in de supermarkt waar je even kunt koelen is er nu ook niet”, licht Helmer toe.